Минздрав зафиксировал пятикратный рост числа вакцинирующихся от COVID-19

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в пять раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали", - передает слова министра РИА Новости. Мурашко также попросил всех переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с болезнью сердца.

Ранее доктор психологических наук из Института психологии РАН, профессор РАН Тимофей Нестик объяснил, почему по готовности вакцинироваться у России один из самых низких в мире показателей. Он уточнил, что в основном речь идет не об отказе вакцинироваться, а об откладывании решения. При этом доля убежденных антипрививочников невелика, около 10-15%.