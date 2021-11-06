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06.11.2021 18:30
Рубрика: Общество

Минздрав зафиксировал пятикратный рост числа вакцинирующихся от COVID-19

Текст: Нина Егоршева
Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в пять раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали", - передает слова министра РИА Новости. Мурашко также попросил всех переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с болезнью сердца.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Ранее доктор психологических наук из Института психологии РАН, профессор РАН Тимофей Нестик объяснил, почему по готовности вакцинироваться у России один из самых низких в мире показателей. Он уточнил, что в основном речь идет не об отказе вакцинироваться, а об откладывании решения. При этом доля убежденных антипрививочников невелика, около 10-15%.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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