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06.11.2021 15:28
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал

Текст: Елена Новоселова

Вакцинация не должна быть обязательной, но те, кто от нее отказываются, должны сидеть дома, для того, чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других людей, или для них должен быть введен специальный режим, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Каждый день мы сейчас теряем более 1000 человек - это все равно, как если бы на войне каждый день мы теряли полк. И при таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", - заявил иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Владыка привел в пример Италии и Англию, где вакцинировано 70-80 процентов населения и при этом сохраняются жесткие противоэпидемические меры и ограничения для тех, кто не хочет прививаться.

"Режим QR-кодов себя оправдал в очень многих странах и некоторых регионах России", - сказал он и вспомнил почившего недавно старца Власия, который убеждал свою паству не верить никаким слухам и прививаться.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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