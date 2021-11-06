Мурашко анонсировал новые поставки "Спутник Лайт" в регионы с 8 ноября

Дополнительные поставки однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" в регионы начнутся с 8 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

"В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы", - заявил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

В конце октября стало известно, что "Спутник Лайт" закончился в ряде регионов, в частности в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Кургане и Воронежской области.

"Спутник Лайт" - однокомпонентный вариант вакцины "Спутник V". По данным главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, иммунитет против коронавируса после введения этого препарата способен держаться до четырех-пяти месяцев. Вакцина снижает вероятность заразиться COVID-19 на 50-60%.