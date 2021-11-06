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06.11.2021 17:55
Рубрика: Общество

Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится

Текст: Нина Егоршева
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса на базе "Спутника V" близится к завершению. Такое заявление глава Минздрава сделал в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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По словам Мурашко, дети стали чаще болеть COVID-19. Только в Рязанской области под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч маленьких пациентов, передает ТАСС. "Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна", - уточнил Михаил Мурашко.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным "Спутником V". По его словам, он не подходит для детей и подростков из-за их маленького веса. Ученый напомнил, что детская вакцина, получившая рабочее название "Спутник М" уже прошла две фазы клинических испытаний, сейчас началась третья. После ее завершения препарат будет зарегистрирован.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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