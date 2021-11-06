На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек

Восемь человек погибли и еще десятки получили ранения в результате хаоса, включая давку в толпе, во время открытия музыкального фестиваля Astroworld рэпера Трэвиса Скотта в Техасе в пятницу, сообщает газета The New York Post.

По данным местных властей, 23 человека были срочно доставлены в больницу, включая 10-летнего ребенка. Из тех, кто был госпитализирован, 11 любителей музыки находились в состоянии остановки сердца. Около 300 человек получили помощь в полевом госпитале на месте происшествия. В социальных сетях появились ужасающие видеоролики, на которых видно, как во время концерта делают искусственное дыхание человеку без сознания.

Масса зрителей на концертной площадке NRG Park в Хьюстоне "начала сжиматься" к передней части сцены примерно в 21:15 вечера, что вызвало хаос и привело к травмам нескольких человек, сообщил начальник пожарной службы Самуэль Пенья. "Люди начали терять сознание, и это вызвало дополнительную панику", - сказал он на пресс-конференции.

Развлекательная компания LiveNation, которая организовала Astroworld, заявила, что позволит следователям просмотреть записи с шоу, а репер Скотт сотрудничает с правоохранительными органами.