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06.11.2021 11:50
Рубрика: В мире

На Украине опасаются веерного отключения электричества

Текст: Александр Саможнев

Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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При этом он сослался на предупреждение для жителей села Подгайное в Киевской области о плановых отключениях электричества в ноябре. "Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера", - написал Данилюк в Facebook.

По его словам, так в 1990-е годы боролись с нехваткой энергоносителей. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Это будет означать остановку промышленных предприятий, а малый и средний бизнес "загонят еще глубже под ковер". "Добавьте еще к этому ограничения из-за локдауна, и картина, которая вырисовывается, получится совсем апокалиптической", - цитирует РИА Новости Данилюка.

Экс-секретарь СНБО считает, что президент Владимир Зеленский должен дать пояснения, почему Украина не приобрела газ летом, когда он был доступен, и вынуждена покупать электроэнергию у соседней Беларуси.

"И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут" - заключил Данилюк.

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Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. От принятого решения зависит, будут ли веерные отключения для промышленных объектов и населения.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

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