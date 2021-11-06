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06.11.2021 15:44
Рубрика: Общество

Найдена причина снижения слуха при коронавирусе

Текст: Евгения Думанская
Ученые используют старые наработки против вируса SARS-CoV, на который похож новый коронавирус. Недаром его назвали SARS-CoV-2. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Ученые используют старые наработки против вируса SARS-CoV, на который похож новый коронавирус. Недаром его назвали SARS-CoV-2. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ученые используют старые наработки против вируса SARS-CoV, на который похож новый коронавирус. Недаром его назвали SARS-CoV-2. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Американские ученые выяснили, что коронавирус способен поражать внутреннее ухо, пишет издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Не секрет, что органы слуха страдают от различных вирусов, и больные COVID-19 жалуются на симптомы, говорящие о поражении внутреннего уха, однако как именно коронавирус воздействует на эту систему, пока не изучалось. Этот пробел и решили восполнить ученые из двух институтов в Массачусетсе.

Специалисты изучили образца тканей, полученных при операциях по решению проблем с внутренним ухом, а также клеточные модели. Их создали из образцов клеток кожи, которые сначала заставили вернуться в состояние стволовых, а потом "превратили" в несколько типов клеток внутреннего уха.

Выяснилось, что особенно подвержены поражению два типа волосковых клеток: принимающие звуковые сигналы и участвующие в поддержании равновесия. Менее уязвимы шванновские клетки, из которых состоит оболочка длинных отростков нейронов.

Потом ученые сопоставили эти данные с результатами обследования более десяти больных коронавирусом. Все они страдали от нарушений слуха, большинство жаловались на головокружение и шум в ушах. Оказалось, что нарушения слуха были связаны с повреждением волосковых клеток. У двоих респондентов слух позже восстановился.

Специалисты пришли к выводу, что коронавирус поражает клетки, имеющие белок-рецептор ACE2 и два фермента-"помощника". Как именно поражаются клетки, пока не ясно. Ученые отметили, что вирус может попадать к клеткам внутреннего уха как непосредственно, так и через черепные нервы головного мозга.

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