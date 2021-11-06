Найдена причина снижения слуха при коронавирусе

Американские ученые выяснили, что коронавирус способен поражать внутреннее ухо, пишет издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Не секрет, что органы слуха страдают от различных вирусов, и больные COVID-19 жалуются на симптомы, говорящие о поражении внутреннего уха, однако как именно коронавирус воздействует на эту систему, пока не изучалось. Этот пробел и решили восполнить ученые из двух институтов в Массачусетсе.

Специалисты изучили образца тканей, полученных при операциях по решению проблем с внутренним ухом, а также клеточные модели. Их создали из образцов клеток кожи, которые сначала заставили вернуться в состояние стволовых, а потом "превратили" в несколько типов клеток внутреннего уха.

Выяснилось, что особенно подвержены поражению два типа волосковых клеток: принимающие звуковые сигналы и участвующие в поддержании равновесия. Менее уязвимы шванновские клетки, из которых состоит оболочка длинных отростков нейронов.

Потом ученые сопоставили эти данные с результатами обследования более десяти больных коронавирусом. Все они страдали от нарушений слуха, большинство жаловались на головокружение и шум в ушах. Оказалось, что нарушения слуха были связаны с повреждением волосковых клеток. У двоих респондентов слух позже восстановился.

Специалисты пришли к выводу, что коронавирус поражает клетки, имеющие белок-рецептор ACE2 и два фермента-"помощника". Как именно поражаются клетки, пока не ясно. Ученые отметили, что вирус может попадать к клеткам внутреннего уха как непосредственно, так и через черепные нервы головного мозга.