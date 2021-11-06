Назван продукт, который поможет женщинам избежать рецидива рака

Исследование китайских ученых показало, что орехи помогают женщинам с диагностированным раком груди избежать рецидива болезни и смерти от нее, сообщает Al Jazeera.

Около 3,5 тысяч женщин, победивших рак груди, спустя пять лет после постановки диагноза рассказали ученым о своих пищевых привычках. После этого за ними наблюдали еще восемь лет. Оказалось, что употребление орехов снизило частоту рецидивов на 52%, а риск смерти от рака - на треть. Другие пищевые привычки участниц исследования не изменили его результаты.

Как отметил в беседе с изданием профессор Сяо-Оу Шу из Университета Вандербильта в США, употребление в пищу орехов не гарантирует улучшение здоровья, а результаты исследования свидетельствуют о том, какого рациона следует придерживаться, чтобы снизить риск рецидива онкологического заболевания.

"Орехи - важная составляющая здорового питания. Тем, кто пережил рак груди, необходим здоровый образ жизни", - считает ученый.

Также авторы исследования обращают внимание на другие полезные свойства орехов - они помогают снизить уровень холестерина, тормозят окислительные процессы, богаты питательными веществами и ненасыщенными жирными кислотами.