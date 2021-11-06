Новый экипаж не попадет на МКС из-за отмены запуска Crew Dragon в США

В США опять отменили запуск корабля Crew Dragon, который должен был доставить на Международную космическую новый экипаж. Полет откладывается минимум до 10 ноября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее старт был сдвинут на 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида.

"Запуск миссии Crew-3 намечен на 10 ноября. Старт в 21:03 по местному времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. А стыковка корабля с МКС запланирована на 12 ноября - в 3:10 по московскому времени.

В этот раз на борту принадлежащего компании SpaceX корабля в космос полетят американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.