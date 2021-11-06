Олимпиада "В начале было Слово" включена в перечень Минобрнауки

Начался отборочный тур IX олимпиады школьников "В начале было Слово…" Российского православного университета святого Иоанна Богослова. По традиции, в ней примут участие российские, сербские и болгарские школьники.

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации это интеллектуальное состязание включено в перечень олимпиад школьников и их уровней на 2021/2022 учебный год среди еще 86 таких же соревнований по различным предметам и направлениям подготовки.

"В начале было Слово…" входит в этот престижный клуб знаний по двум предметам: истории (II уровень) и литературе (III уровень), что дает возможность победителям и призерам получить льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Проводится олимпиада Российского православного университета святого Иоанна Богослова для учеников 8-11 классов из регионов России по четырем общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, истории и обществознанию и второй год по русскому языку как иностранному для зарубежных школьников.

Целью олимпиады, как говорится на сайте Московского патриархата, является "выявление талантливых школьников, интересующихся духовными основами, пробуждение интереса к изучению русского языка, истории и культуры России у местной молодежи, молодых соотечественников в других странах и иностранцев".

В этом году на олимпиаду заявились свыше десяти тысяч школьников почти из всех регионов страны.

Предварительный тур состоится в удаленном формате: задания по русскому языку, литературе, истории и обществознанию участники получат в своих личных кабинетах на сайте олимпиады.