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06.11.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

Пассажир поезда Москва-Адлер ранил полицейского

Текст: Владимир Баршев

Стрельба произошла в поезде Москва-Адлер. Пассажир закрылся в купе, на требование полиции открыть дверь открыл стрельбу. В результате полицейский получил ранение руки, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в ночь на 6 ноября в полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва - Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции.

Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он начал стрелять из неустановленного оружия.

Вагон был оцеплен, пассажиры - эвакуированы. Совместно с сотрудниками Росгвардии дебошира задержали. Им оказался житель Ставрополя 1977 года рождения. Материалы по факту получения ранения полицейским направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Пострадавших среди пассажиров в ходе происшествия нет.

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