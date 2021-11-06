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Павел Дуров объявил о платном отключении рекламы в Telegram

Текст:   Виктория Чернышева
06.11.2021,  
19:14
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможности введения отключения официальных рекламных объявлений в каналах. По его словам, такое предложение высказали многие пользователи мессенджера.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - пояснил Дуров.

По его словам, рекламные объявления хотели бы скрывать и авторы некоторых каналов. Поэтому сейчас в Telegram просчитывают экономические условия этой опции.

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"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - уточнил Дуров.

Он отметил, что компания продолжит работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Приоритетом в этом процессе останутся интересы пользователей и авторов контента.

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