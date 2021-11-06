Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет

Первый за полтора года рейс "Аэрофлота" Москва-Пхукет прибыл на тайский курорт в эту субботу. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

По словам дипломата, это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что на борту находилось 275 пассажиров.

По информации, полученной генконсульством в Управлении здравоохранения провинции Пхукет, коронавирус у прибывших в Таиланд россиян не был обнаружен. Уточняется, что у четырех пассажиров отсутствовали документы, необходимые для пересечения границы, в том числе результаты ПЦР-теста. Власти Пхукета в порядке исключения разрешили въезд россиянам на территорию острова, передает ТАСС. Однако, как уточнили в нашем диппредставительстве, в последствии граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и отправлены домой.

В сентябре в список вакцин, с которыми можно въезжать в Таиланд без карантина, был добавлен российский препарат "Спутник V". Ранее оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса разрешил авиакомпаниям выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Перевозчики смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых разрешены полеты за рубеж.