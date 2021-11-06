Правительство Новосибирской области поможет НГУ с обустройством кампуса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход работ на площадке первой очереди строительства кампуса Новосибирского госуниверситета.

Первые объекты нового кампуса НГУ должны быть сданы в конце 2022 года. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Основной темой выездного совещание, которое провел глава региона, стало обеспечение участка, где ведется строительство, инфраструктурными коммуникациями. Одна из проблем - отсутствие ливневой канализации. Она будет решена при поддержке правительства Новосибирской области, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

- На таком большом проекте - а кампус университета - это один из проектов программы "Академгородок 2.0" - объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области.

Сфера ответственности регионального Правительства и мэрии Новосибирска - это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности.

Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое "инфраструктурное меню": это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила Правительственная комиссия. За счет этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года, - подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что Михаил Мишустин и Андрей Травников обсуждали развитие кампуса НГУ 5 марта текущего года в ходе визита председателя правительства РФ Новосибирск. После этого и было принято решение о финансировании строительства новых корпусов университета.