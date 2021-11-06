Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который в субботу принес присягу и вступил во второй срок президентских полномочий, сообщил о подготовке новой стратегии развития, предусматривающей передачу части государственных функций от центра регионам.

"Мы разработали стратегию развития нового Узбекистана и широко обсудили ее вместе с народом в ходе избирательной кампании. В этом важном концептуальном документе в целях последовательности и непрерывности наших преобразований в качестве главной выдвинута идея "От стратегии действий - к стратегии развития", - цитирует ТАСС президента.

По словам Мирзиёева, данная стратегия состоит из семи направлений. В том числе речь идет о построении народного государства через развитие свободного гражданского общества. С этой целью большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы, трансформированы центральные ведомства для создания компактной и эффективной системы управления.

Планируется также усовершенствование судебной системы, института адвокатуры и деятельности органов правопорядка. При этом будет усилена защита прав предпринимателей и собственников, стимулироваться развитие частного сектора. А к 2030 году Узбекистан должен войти в ряд государств с показателем доходов на душу населения выше среднего. В течение нескольких лет повысят зарплату учителей и врачей высшей категории до одной тысячи долларов в эквиваленте.