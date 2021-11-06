Привитые "Cпутником V" смогут получить в Австрии сертификат после бустерной дозы

Австрия второй за Италией сообщила о готовности выдавать green pass россиянам, привитым "Спутником V". Похоже, оба государства заботятся о том, чтобы их горнолыжные курорты не остались без российских туристов.

Чтобы получить green pass в Австрии, гражданам России потребуется сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины, то есть препаратом Phizer или Moderna, сообщил ТАСС со ссылкой на австрийское Министерство здравоохранения.

Ранее стало известно, что люди, которые не прошли курс вакцинации от COVID-19, с 8 октября не могут посещать в Австрии рестораны, кафе, парикмахерские, отели (включая и отели на горнолыжных курортах), а также мероприятия с числом участников больше 25 человек. "Спутник V", как и в большинстве стран ЕС, в Австрии пока не признается, привитые им считаются невакцинированными. Вакцина подана на регистрацию в ЕМА (Европейское агентство по лекарствам), но процедура затягивается.

При этом австрийские власти сделали большой шаг навстречу россиянам: для получения европейского сертификата будет достаточно привиться только одной дозой западной мРНК вакцины.

"Можно сдать тест на нейтрализующие антитела и при достаточном количестве антител путем введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации",- сообщили в Минздраве Австрии.