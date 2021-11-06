Два пруда на проспекте Вернадского привели в порядок

Завершились работы по благоустройству двух из трех прудов каскада возле пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Общая площадью водоемов составляет 0,13 га. Три пруда расположены на жилом районе, поэтому это одно из популярных мест отдыха у жителей. Работы вели с учетом их мнения.

Специалисты комплекса городского хозяйства в прудах вычистили иловый осадок и углубили дно. Полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, сформировали чаши дна. Укрепили дно.

В восточной части каждого из прудов создали зону биоплато: высадили камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую. Напомним, что эта водная растительность поможет избежать "цветение" воды.

На третьем, самом крупном пруду каскада, проводят аналогичный комплекс работ. Специалисты осушили водоем и уже на 40 процентов очистили ложе от ила и грунта.

Кстати, завершить работы планируется до конца года. Растения высадят в следующем году.