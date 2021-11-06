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06.11.2021 12:02
Рубрика: Экономика

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о технополисе "Москва"

Текст: Ирина Огилько
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о технополисе "Москва". О флагмане новой московской индустриализации он написал в своем персональном блоге.
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Фото: Роман Щербенков

Как написал мэр, Московская особая экономическая зона была создана еще в 2006 году. Но по-настоящему серьезное развитие этот проект получил после 2016 года, когда управление особой зоной было передано правительству Москвы. В 2017-2020 годах объемы производства в обрабатывающих отраслях увеличились на треть. В январе-августе 2021 года промышленное производство выросло еще на 25%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сергей Собянин отметил, что в I полугодии 2021 года резиденты ОЭЗ произвели продукцию на 10,2 млрд руб. - в 2 раза больше доковидного I полугодия 2019 года. Объем инвестиций составил более 11,5 млрд руб. - в 1,7 раза больше совокупных вложений за весь 2019 год. В городской бюджет поступило 1,6 млрд руб. налогов.

"Сегодня ОЭЗ - это флагман новой московской промышленности, в состав которого входит пять производственных площадок общей площадью 223 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На этих площадках работают 88 компаний - резидентов ОЭЗ, которые создали более 8 тыс. рабочих мест для инженеров и других высококвалифицированных профессионалов, - пишет мэр - У правительства Москвы нет предпочтений по отраслевой принадлежности высокотехнологичных производств. Бизнес сам решает, какие заводы создавать в особой экономической зоне. По факту в тройке лидеров - предприятия микроэлектроники, информационных технологий, фармацевтики и медицинской промышленности".

"Если учесть, что объем налоговых льгот составил примерно 280 млн, то каждый рубль льготы привлек 40 руб. инвестиций. Московская особая экономическая зона востребована бизнесом. В настоящее время в Печатниках занято более 97% производственных площадей. 100% заполняемость - на четырех зеленоградских площадках. Поэтому в наших планах - дальнейшее развитие особой экономической зоны", - отметил мэр.

Как рассказал Сергей Собянин, в 2022 году ОЭЗ Технополис "Москва" может получить шестую производственную площадку - "Руднево". Недалеко от станции метро "Лухмановская" будет построен большой индустриальный парк. До конца 2026 года в Алабушево завершится строительство нового технопарка площадью до 150 тыс. кв. м. Инвесторы получат здания универсального назначения, которые можно использовать для размещения фактически любых производств.

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