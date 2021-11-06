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06.11.2021 11:52
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 6 880 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 6 880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1486 человек. На ИВЛ находятся 723 человека.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели ещё 5 958 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 630 606. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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