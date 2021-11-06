Прилетевший из Анталии лайнер сел в Москве с отказавшим двигателем

В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A-330, совершавший рейс 7830.

Лайнер вылетел из Анталии в 2:14 по местному времени (совпадает с московским). А через три часа, когда самолет уже был в воздушной зоне столичного авиаузла, пилот сообщил диспетчеру о возникшей проблеме. В кабине сработала сигнализация об отказе одного из двигателей.

Несмотря на техническую неисправность, в 5:31 экипаж смог посадить самолет в пункте назначения. Никто не пострадал, передает агентство "Интерфакс".