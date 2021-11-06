СК возбудил уголовное дело по факту ранения полицейского в поезде

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту ранения полицейского в поезде Москва-Адлер, сообщает пресс-служба СК по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в ночь на 6 ноября в полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва - Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции. Полицейские попытались убедить пассажира открыть дверь купе, но он начал стрелять из неустановленного оружия и ранил в руку полицейского. Вагон был оцеплен, пассажиры эвакуированы. Совместно с сотрудниками Росгвардии дебошира задержали. Им оказался житель Ставрополя 1977 года рождения.

На данный момент мужчина задержан, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и изъято оружие, из которого производились выстрелы.