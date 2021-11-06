Стало известно, как изменится территория возле станции БКЛ "Кунцевская"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская". О том, как преобразится территория, рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей.

Заммэра рассказал, что в рамках благоустройства обновят тротуары и заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Все воздушные провода уберут под землю.

Вдоль улицы Ивана Франко планируется организовать новые точки притяжения - регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками, пространство с искусственными холмами с ветряками, амфитеатр с деревянными настилами для отдыха. Зону возле небольшого пруда оформят в стиле японского сада, сделают мостики. А место ожидания общественного транспорта напротив метро Кунцевская (выход 2) Филевской линии планируется превратить в площадь, которую украсят арт-объектом в виде фигуры из металлических труб, похожей на ракушку. На пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц разобьют сквер с прогулочной дорожкой, зонами отдыха, двумя перголами с качелями и столиками для отдыха. Так же будут сделаны новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят почти 500 фонарей, а территорию озеленят: высадят 280 деревьев, почти 2,5 тыс. кустарников, разобьют почти 120 тыс. квадратных метров газона и свыше 2,7 тыс. квадратных метров цветников.

"Перед началом основных работ по благоустройству необходимо провести ремонт и замену инженерных сетей и коммуникаций, - пояснил журналистам Петр Бирюков. - Запланирована прокладка более 18 километров сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 метров сетей водостока, почти 400 метров кабеля для подключения светофоров".

Кстати, завершить все работы планируется в следующем году.