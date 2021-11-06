Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

В субботу утром вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра.

Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, пепловый шлейф растянулся к юго-западу от исполина на пять километров.

По информации Единой диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопада и запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.