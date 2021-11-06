Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Новости

Назван важный фактор риска заражения коронавирусом 08:32
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком 08:23
В Саратовской области с 8 ноября расширят систему QR-кодов 08:12
Новый экипаж не попадет на МКС из-за отмены запуска Crew Dragon в США 07:30
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны 06:52
Прилетевший из Анталии лайнер сел в Москве с отказавшим двигателем 06:20
Почему "зеленая" политика не спасет планету, но повысит уровень бедности 06:00
Врач назвал нормой повышенную температуру тела после COVID-19 05:16
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 04:33
Хави стал главным тренером "Барселоны" 04:09
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос 03:28
Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 02:31
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 01:55
Минздрав Украины: Страна вышла на пик заболеваемости COVID-19 01:30
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности 00:45
Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже 00:09
На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу 05.11.2021
"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги 05.11.2021
Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу 05.11.2021
Опубликовано видео с участниками нападения на отца с ребенком в Москве 05.11.2021
СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год 05.11.2021
Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных 05.11.2021
Лавров обсудил с венгерским коллегой ситуацию на Западных Балканах 05.11.2021
Кирпичникова одержала победу с рекордом чемпионатов Европы 05.11.2021
Дмитрий Дюжев опроверг информацию о скандале на шоу Юдашкина 05.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Текст: Юлия Гарднер

В субботу утром вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 10 километров

Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, пепловый шлейф растянулся к юго-западу от исполина на пять километров.

По информации Единой диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопада и запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
Ученые назвали витамин, спасающий от тяжелой формы коронавируса
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ