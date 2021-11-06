Отток населения назван не главной проблемой Дальнего Востока

Отток населения - не главная проблема Дальнего Востока, считает Михаил Кузнецов, директор ФАНУ "Востокгосплан". Страшнее - старение населения, заявил он в интервью "Российской газете".

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"Главная проблема Дальнего Востока - это не отток населения. Миграция - это нормальное явление в любой открытой системе. Более того, когда приток превышает возможности территорий по созданию комфортных условий, последствия нередко оказываются отрицательными, - заявил Михаил Кузнецов. - Дальний Восток для России - молодой, по сравнению с другими макрорегионами России его можно назвать "подростком". Структура населения Дальнего Востока оправдывает такое сравнение. Доля детей в структуре населения ДФО - 20,8%, это выше, чем в среднем по России".

Однако возрастная структура тяготеет к стареющей модели: детей меньше, чем пожилых людей. "Это эхо войны и 1990-х, они наложились друг на друга. С 1990 по 2020 годы численность населения в регионах, входящих в состав ДФО, снизилась на 21%, а рождаемость в 1,9 раза. Именно сокращение рождаемости становится одним из первых и наиболее длительно восстанавливающийся демографических ответов на кризисы. Если даже это поколение родит 2-3-4 детей, то оно не выровняет эту ситуацию. 8,2 млн человек, которые живут в ДФО сейчас, недостаточно для уверенного развития региона", - уверен Кузнецов.

По его словам, в ближайшие 30 лет количество людей, выходящих на пенсию, будет превышать численность тех, кто будет вступать в пенсионный возраст. Это означает, что нагрузка на работающих увеличится, а их будущие пенсии не смогут обеспечивать будущие поколения.

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