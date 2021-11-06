Жителей Колымы предупредили о сильном снегопаде

Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопаде в некоторых районах Магаданской области.

Как сообщает Пожарно-спасательный центр Колымы, 7 ноября из-за сильного снега и метели возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, а также Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском городских округах.

Не исключены обрывы на ЛЭП и линиях связи, нарушения в работе всех видов транспорта, образование снежных заносов на дорогах, возникновение ДТП и так далее.

По прогнозам метеорологов, в вышеупомянутых муниципалитетах ожидается сильный снег, ветер скоростью 15-20 метров в секунду с метелью.