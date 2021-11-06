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06.11.2021 10:52
Рубрика: Власть

Пензенская область решила не продлевать нерабочие дни

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенская область с понедельника выходит из режима нерабочих дней. Такое решение принято на заседании оперативного штаба при правительстве региона в субботу.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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"Рабочая неделя начнется с понедельника 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Пензенской области.

Отмечается, что высокая нагрузка на систему здравоохранения сохраняется. Ежедневно фиксируется до 380 подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции. Развернуто более четырех тысяч коек в "красной зоне".

Продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании или медотводе. По такому же принципу будут работать предприятия общественного питания.

Для непривитых пензенцев старше 60 лет сохраняется режим самоизоляции.

Продолжают работу все пункты вакцинации.

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