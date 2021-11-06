В Татарстане введут QR-коды для проезда в транспорте

В Татарстане проезд в общественном транспорте будет доступен лишь при наличии QR-кодов или справки о медицинском отводе от вакцинации. Электронный формат последней должен быть разработан в ближайшее время.

Решение продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, заявил на совещании в Доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов. По его словам, среди граждан старше 60 лет наблюдается низкий уровень вакцинации. При этом доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85 процентов.

- Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, - приводит слова Минниханова пресс-служба.

Глава региона добавил, что правительство РТ рассматривает вопрос о приостановке действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Связана мера, в частности, с большим количеством нарушений масочного режима в общественном транспорте, отметил Минниханов.

Низкий охват вакцинацией наблюдается и среди студентов. Президент РТ рекомендовал руководителям учебных заведений организовать образовательный процесс с допуском на очные занятия только лиц с QR-кодом или справкой о медотводе.

Он напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений, а также о постановлении Главного государственного санитарного врача республики об отстранении от работы сотрудников, не получивших первую дозу прививки до 9 ноября. Это не касается граждан с противопоказаниями и переболевших в последние шесть месяцев.

Режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Но введенные ранее ограничения на работу ряда объектов и проведение массовых мероприятий сохранятся до улучшения обстановки с распространением коронавирусной инфекции.