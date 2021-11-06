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06.11.2021 14:39
Рубрика: Власть

В Ульяновской области продлили школьные каникулы

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Ульяновской области принято решение продлить в регионе школьные каникулы до 14 ноября включительно.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Мы учимся по триместровой системе, и у нас очередные каникулы по учебному плану должны были начаться с 22 ноября. Поэтому мы просто поднимаем каникулы чуть раньше, недельные каникулы начнутся уже с 8 ноября, - пояснила и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

Как сообщается на сайте регионального правительства, на дополнительные каникулы также уходят колледжи и техникумы. Не работают до 15 ноября детские школы искусств. Региональным вузам рекомендовано перевести обучение на дистант на неделю. Детские сады будут работать в штатном режиме с соблюдением всем противоэпидемических требований.

С понедельника учреждения культуры, а также кинотеатры могут осуществлять свою деятельность с 50-процентной загрузкой при условии, что все сотрудники вакцинированы. Вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам. Начнут работу бассейны, фитнес-центры, объекты сферы на тех же условиях. Торговые центры также обязаны осуществлять доступ по QR-кодам. Планируется, что с 15 ноября начнут работу заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани, сауны.

Вводится самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

По информации Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация. На 5 ноября регион занимал по уровню заболеваемости 16-е место в России. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет более 109 тысяч человек, из них 27 процентов - это лица в возрасте старше 60 лет. На стационарном лечении находится 2700 пациентов.

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