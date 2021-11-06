На шахте в Кузбассе погиб начальник участка

Органы СК России по Кемеровской области - Кузбассу проводят доследственную проверку в связи с гибелью работника одной из шахт в Ленинск-Кузнецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

ЧП случилось накануне в 16 часов: в конвейерном штреке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошло обрушение металлической конструкции, в результате чего погиб 36-летний начальник участка.

Предварительно установлено, что в штреке производились работы по монтажу оборудования, но при этом одна из конструкций рухнула и травмировала сотрудника шахты. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, горноспасатели подняли на поверхность его тело. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.