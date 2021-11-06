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06.11.2021 10:40

Новосибирский губернатор контролирует ход работ на строительстве ЛДС

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
"На стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске работы продолжаются и в выходные дни", - написал на своей странице в Facebook губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
На стройплощадке ЛДС начался монтаж технологического оборудования. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области На стройплощадке ЛДС начался монтаж технологического оборудования. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
На стройплощадке ЛДС начался монтаж технологического оборудования. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На одной из самых значимых стройплощадок для региона, где пройдут игры Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, начался монтаж технологического оборудования. Ведутся работы по установке систем вентиляции помещений и игрового поля, также монтируются системы отопления, водоотведения и пожаротушения, завершается монтаж центрального теплового пункта.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, что на днях строители доложили о завершении одного из важнейших этапов строительства нового ледового дворца спорта - готовность технологической плиты малой арены составила все сто процентов.

Строительство ледового дворца спорта в Новосибирской ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В шестиэтажном комплексе общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместятся основная ледовая арена на 10,5 тысячи зрителей и тренировочная площадка с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный и тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Планируется, что по окончанию МЧМ-2023 ледовая арена станет основным домашним стадионом хоккейного клуба "Сибирь".

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