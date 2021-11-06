В Горном Алтае пропал новосибирский турист

В горах Алтая пропал турист из поселка Краснообск (пригород Новосибирска). Он должен был завершить маршрут по тропам Горного Алтая 5 ноября, но так и не вернулся.

В связи с этим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Республике Алтай поступил запрос о проведении поисковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

27-летний мужчина вышел на маршрут 1 ноября населенного пункта Кучерла. На связь пропавший не выходит, хотя должен был сделать это еще 3 ноября.

Турист был зарегистрирован 26 октября в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай. Его маршрут пролегает из села Кучерла к Аккемскому озеру. Затем он планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по горам через "Каменную избу".

При этом, как отмечают спасатели 2-3 ноября в этом районе была сильная метель, ветер до 35 метров в секунду, а температуры упала до -20 С.

В село Кучерла выехала следственная оперативная ОМВД по Усть-Коксинскому району. В готовность приведена группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поскольку местность прохождения маршрута горная и труднодоступная, а протяженность - около ста километров, планируется привлечь к поискам авиацию Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.