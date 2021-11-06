Чечня стала первым регионом России, завершившим перепись населения

Чеченская Республика стала первым регионом страны, где на 100 процентов завершили Всероссийскую перепись населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева.

Всероссийская перепись проходит в стране с 15 октября по 14 ноября. В Чечне для ее реализации было размещено 457 переписных и стационарных участков. В работе участвовали в общей сложности 3,2 тысячи человек, в том числе 2,7 тысячи переписчиков.

В XXI веке в России это третья по счету перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Предварительные итоги планируется обнародовать в апреле, а полные - опубликовать только в четвертом квартале 2022 года.