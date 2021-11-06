В Северной Осетии не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Северной Осетии власти не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом было объявлено в субботу на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом начальные классы (с 1 по 4 класс) и воспитанники детских садов выходят на очное обучение с 8 ноября, но остальные ученики школ (с 5 по 11 классы) и студенты вузов остаются на дистанционном обучении до 14 ноября.

Глава региона Сергей Меняйло отметил, что поскольку с 8 ноября в республике завершится период нерабочих дней, "нужно понимать последствия принимаемых решений", поскольку родители больше не смогут присматривать за детьми, сообщили в пресс-службе правительства республики. В качестве альтернативы глава республики предложил ввести ограничения для посещения детсадов учащимися, которые имеют сопутствующие заболевания.

Одновременно, хотя с 8 ноября в республике начинаются рабочие дни, по предложению республиканского Роспотребнадзора, в Северной Осетии будет приостановлена деятельность ресторанов и банкетных залов до 1 декабря, а для всех жителей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится режим самоизоляции.

Стоит отметить, что Северная Осетия находится в числе регионов, где обстановка с заболеваемостью коронавирусом остается одной из самых тяжелых. В республике, где число жителей составляет 700 тысяч человек, за минувшие сутки умерло 11 человек с положительным результатом на COVID-19, госпитализировано 103, на ИВЛ находятся 38, а всего в стационарах - 1014.