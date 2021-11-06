Мурманская область вернется к рабочему режиму, но с QR-кодами

Мурманская область, как и большинство регионов России, не будет продлевать нерабочие дни и с 8 ноября вернется к обычному режиму. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Школы, детские сады и прочие учреждения образования начнут работу по привычному расписанию. Правительство Мурманской области также будет функционировать в обычном режиме, начиная с традиционного оперативного совещания в 8.00 в понедельник.

При этом вход в общественные места будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки. Документ должен подтверждать наличие прививки против коронавирусной инфекции или медицинский отвод от вакцинации, факт перенесенного заболевания COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В оперштабе уточнили, что предъявлять вместе с QR-кодом паспорт или другой документ, подтверждающий личность, не требуется.