Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине

Государства, которым оказывают помощь США, в итоге оказываются в проигрыше, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента Джо Байдена для защиты Украины развернуть военное присутствие США в Черном море.

"США так поддержали Украину, что там началась гражданская война, сейчас на Украине полный беспредел, война на Донбассе", - сказал Цеков РИА Новости.

По оценке сенатора, конгрессмены-республиканцы пытаются выступить с позиции силы, но они не особо разбираются в международных делах. "Вмешательство США заканчивается проигрышем для тех стран, которым они помогают. От Вашингтона страдают и их союзники", - добавил он.

Цеков напомнил, что конвенция Монтрё ограничивает присутствие иностранных военно-морских сил в Черном море.