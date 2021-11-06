В Краснодаре семь авиарейсов задержали из-за небывалого тумана

Аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости из-за очень плотного тумана, который окутал весь город. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ожидается задержка семи авиарейсов на прилет.

- Сегодня ночью в 02.00 из-за опустившегося на город сильнейшего тумана в аэропорту Краснодар введены "процедуры в условиях ограниченной видимости", - прокомментировали в компании-операторе воздушной гавани кубанской столицы. - Видимость на полосе около 150 метров.

В аэропорту сообщили, что прием и выпуск воздушных судов сейчас осуществляется по 2-й категории ИКАО. Это означает, что заход авиалайнеров на посадку и посадка осуществляется по приборам с высотой принятия решения менее 60 метров над взлетно-посадочной полосой.

Из-за таких условий погоды аэропорт работает в настоящее время преимущественно на оправку рейсов. Меняется время вылета пяти рейсов, которые также прибыли в Краснодар позже назначенного времени из-за тумана. Кроме этого, ожидается задержка семи рейсов на прилет. Известно, что рейс авиакомпании "Азимут", который летел в Краснодар из Омска ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону. На его борту находится 61 пассажир.

Как ранее уже писала "РГ", вчера Краснодар также был окутан плотным туманом, и из-за этого аэропорт не мог принять восемь рейсов, в том числе один международный.