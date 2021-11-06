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06.11.2021 17:05
Рубрика: Общество

В Крыму нашли редкие клинки времен Великого переселения народов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В южной части могильника Джурга-Оба в Ленинском районе Крыма археологи обнаружили оружие с прямым однолезвийным клинком. Об этом сообщается в соответствующей публикации в выпуске 263-м общероссийского археологического научного журнала "Краткие сообщения Института археологии".

Авторы статьи отмечают, что находка сделана в кенотафе - символической могиле, в которую изначально не предполагается помещать останки покойного. Это погребение датируется второй половиной V - первой половиной VI веков. В его конструкции и декоре присутствуют элементы как восточного (железная гарда), так и западного (накладки на ножны с декором в виде птичьих голов) погребения.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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По словам исследователей, некоторые обстоятельства заставляют их причислить найденное оружие скорее к скрамасаксам из-за прежде всего весьма значительной ширины клинка. Притом что формально тот соответствует понятию палаша - клинкового оружия с длинным прямым однолезвийным клинком, которое, правда, ранее VII века было сравнительной редкостью в Восточной Европе.

Ученые отмечают, что погребения со скрамасаксами эпохи Великого переселения народов в Крыму, как и на Тамани, встречаются нечасто. По их словам, хорошо скрамасаксы представлены в погребениях Абхазии, в связи с чем создается впечатление, что чем дальше на юг и на восток, тем скрамасаксов в погребениях Восточной Европы становится все больше. Авторы публикации предположили, что это так или иначе связано с влиянием военных традиций сасанидского Ирана, и шире - Среднего Востока, откуда скрамасаксы, видимо, и распространяются в Европе.

Могильник Джурга-Оба находится на южном берегу Крыма, недалеко от устья Керченского пролива, приблизительно в одном километре от античного города Китей. С начала века там производятся раскопки, результаты которых частично уже опубликованы. Рассматриваемый в указанной публикации погребальный комплекс археологи открыли в 2007 году.

Великим переселением народов принято называть совокупность этнических перемещений в Европе в IV-VII веках, преимущественно с периферии Римской империи, спровоцированных вторжением гуннов с востока в середине IV века.

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