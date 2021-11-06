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06.11.2021 11:11
Рубрика: В мире

В Крыму предложили сменить тактику борьбы за скифское золото

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Смена тактики защиты вслед за сменой представляющих интересы крымских музеев адвокатов может позволить вернуть коллекцию скифского золота на полуостров. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

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Он напомнил, что эта коллекция - неотъемлемая часть музейного фонда Российской Федерации, федеральная государственная собственность.

- И в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины, - пояснил замглавы рабочей группы.

Молохов рассказал, что голландские адвокаты решили ориентировать линию защиты на перевод дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, вне обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма. В итоге, по его словам, вышел не межгосударственный спор о возвращении экспонатов, а спор четырех музеев на территории Крыма с голландским музеем, что оказалось ошибкой.

- В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация, - подчеркнул замруководителя рабочей группы.

Он добавил, что возврат коллекции на Украину противоречит не только нормам международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена и правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.

Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото надлежит передать Украине, но решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до воссоединения Крыма с Россией.

В регионах В мире Европа Нидерланды В мире экс-СССР Украина Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Ситуация вокруг скифского золота

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