Видео: Как туристы проводят длинные выходные у моря в Сочи

С сегодняшнего дня в Сочи ужесточили антиковидные правила. Теперь торговые центры доступны для посещения только при наличии QR-кодов. Но туристы и не спешат в душные помещения, ведь на улице стоит по-летнему теплая погода.

В праздничные выходные днем воздух прогревается выше +24 градусов. Самое время позагорать возле ласкового моря и даже окунуться пока еще в неостывшую воду, температура которой +18.

- Я приехала на курорт из столицы, планировала сегодня участвовать в одном из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий осени - забеге Sochi Марафон, но его перенесли из-за временной приостановки массовых мероприятий в регионе. Билеты на самолет куплены, номер в отеле забронирован - пришлось ехать. Посмотрела прогноз погоды, решила взять с собой купальник и обязательно поплавать в море, - рассказала молодая москвичка.

В длинные выходные многие приходят на пляж целыми семьями - некоторые принимают не только солнечные и водные ванны, но и дневной сон. А в море заходят даже дети. Причем выходят из воды под окрики родителей, как летом, с капризами.

Погода подарила отдыхающим самый настоящий праздник тепла. Даже сложно представить, что в других уголках страны уже выпал снег.

- У нас на Урале сейчас всего +3 градуса, а тут, можно сказать, лето, - согласилась поделиться впечатлениями на камеру гостья из города Асбест Свердловской области Елена. - Я все эти дни купаюсь в море и счастлива. Приехала на курорт к любимому мужчине. Приходим к берегу с самого утра, даже завтракаем и обедаем здесь, еду берем с собой из дома.

Благо, инфраструктура позволяет: 30 зимних пляжей в Сочи оборудованы небольшими столами и креслами-мешками. Правда, в разгар дня там все равно трудно найди свободные места.

- Пуфы пользуются популярностью, - признаются туристы. - Некоторые ждут, пока место освободится - на гальке сидеть прохладно и неудобно, а полотенце не все предусмотрительно захватывают с собой.

Зато почти всегда можно посидеть на многочисленных лавках, расположенные вдоль приморских набережных. Кроме того, радует, что пляжи оборудованы бесплатными туалетами.

- Погода хорошая, мы гуляем целый день, а в туалет при кафе без QR-кода не зайти, поэтому уличные очень выручают. Кроме того, приятно, что они бесплатные, а то можно разориться, - смеются две местные пенсионерки.

В эти дни сочинские приморские набережные переполнены туристами, однако в кафе много свободных мест - очереди в основном за едой навынос.

- Мы без QR-кода, потому что не вакцинировались - неофициально переболели и у нас антитела. В кафе не посидишь, а на свежем воздухе просыпается зверский аппетит. Бутерброды, которые захватили с собой, уже съели, запив теплым чаем из термоса. Сейчас время ужина, хотим мидий с белым вином под селфи на закате, - отмечают две молодые туристки, стоящие в очереди в мидийную, кстати, не единственную на центральной набережной - они снова после прошлого сезона стали популярными.