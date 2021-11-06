На Урале задержан подозреваемый в стрельбе по машине врача

Полиция города Асбеста задержала мужчину, который 2 ноября открыл стрельбу по автомобилю врача. В нападении никто не пострадал, машина получила механические повреждения.

Как сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области, искали вооруженного хулигана больше 30 полицейских, проверили 1141 владельца оружия 12 калибра.

Подозреваемый, которым оказался житель Асбеста 1982 года рождения, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Следователи изъяли оружие, которое хранилось у мужчины дома.

По статье о хулиганстве задержанному грозит лишение свободы сроком до 7 лет. У него у же есть погашенные судимости. Мотивы преступления еще выясняют.