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06.11.2021 12:21
Рубрика: Происшествия

На Урале задержан подозреваемый в стрельбе по машине врача

Текст: Ольга Медведева

Полиция города Асбеста задержала мужчину, который 2 ноября открыл стрельбу по автомобилю врача. В нападении никто не пострадал, машина получила механические повреждения.

Фото: СК РФ
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Как сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области, искали вооруженного хулигана больше 30 полицейских, проверили 1141 владельца оружия 12 калибра.

Подозреваемый, которым оказался житель Асбеста 1982 года рождения, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Следователи изъяли оружие, которое хранилось у мужчины дома.

По статье о хулиганстве задержанному грозит лишение свободы сроком до 7 лет. У него у же есть погашенные судимости. Мотивы преступления еще выясняют.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО УрФО Свердловская область Нападения на медиков

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