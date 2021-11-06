Выставка о становлении русского супрематизма открылась в Екатеринбурге

Новости

Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 19:26
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 19:02
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 18:56
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 18:52
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 17:55
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 17:55
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 17:52
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 17:38
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 17:18
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 16:47
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 16:36
Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино 15:52
Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии 15:44
Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал 15:28
Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома 15:25
В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде 15:13
В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве 15:07
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников 14:07
Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 19:20
Рубрика: Культура

Выставка о становлении русского супрематизма открылась в Екатеринбурге

Текст: Иван Владимиров
Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" (кураторы Наталья Мюррей, Александр Сарабьянов), которую только что открыл Ельцин Центр вместе с Энциклопедией русского авангарда, выглядит блестящей рифмой к итальянскому проекту ГМИИ им. А.С.Пушкина, посвященному итальянскому футуризму из коллекции Джанни Маттиоли.

Если в Москве показывают ранние работы футуристов, то в Екатеринбурге представили работы людей, точкой отсчета для которых стала "Последняя выставка футуристов "0,10" в декабре 1915 года. Если основой сюжета московской выставки стал "спор" итальянских футуристов с французскими постимпрессионистами и кубистами, то выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" показывает этапы становления отечественного супрематизма, становление которого проходило в соперничестве с футуризмом и конструктивизмом.

Фото: Александр Корольков
Третьяковская галерея открывает выставку-квест Михаила Врубеля

Впрочем, история создания новаторской школы авангардного искусства, представленная на выставке в Екатеринбурге, начинается много позже "Последней выставки футуристов "0,10"". Три части выставки рассказывают о трех периодах кристаллизации идей и формирования вокруг Казимира Малевича круга единомышленников - Утвердителей нового искусства ("Уновис"). Первый этап связан с приездом в Витебск Малевича и основанием "Уновиса" в 1919-1921 годах. Второй разворачивается в послевоенном Петрограде, где создается в 1922 году легендарный Государственный институт художественной культуры (Гинхук) и где Малевич разрабатывает обширную исследовательскую программу. Третий начинается с закрытия Гинхука в 1926 году и постепенного нарастания борьбы с "формализмом".

Название выставки взято у Малевича: "Мир как беспредметность" - это часть названия его трактата, в 1922 году подводившего итоги эволюции идей художника. 84 произведения привезли из крупнейших собраний русского авангарда. Среди авторов, представленных на выставке, - Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис… Для проекта в Екатеринбурге дали свои работы Русский музей, Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Национальный художественный музее Республики Беларусь, музеи Вятки, Краснодара, Томска, Ярославля, Витебска, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Также работы предоставили Sepherot Foundation (Liechtenstein), фонд U-ART, коллекционеры Роман Бабичев, Елена Курченко, Владимир Царенков.

Драматичная история Витебской школы, Уновиса и Гинхука увидена через призму отношений учеников Малевича со своим учителем, дружеских связей, споров, учебы друг у друга. Выдержки, цитаты из дневников одного из самых юных учеников Малевича Льва Юдина, опубликованные в 2017 году Ириной Карасик, стали тем комментарием к экспозиции, который придает ей очень личное, страстное измерение.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

Главное сегодня

Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится
МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток
Чем заняться в нерабочие дни: музеи, театры, выставки
Кто такие стримеры и за счет чего они живут