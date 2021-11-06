Выставка о становлении русского супрематизма открылась в Екатеринбурге

Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" (кураторы Наталья Мюррей, Александр Сарабьянов), которую только что открыл Ельцин Центр вместе с Энциклопедией русского авангарда, выглядит блестящей рифмой к итальянскому проекту ГМИИ им. А.С.Пушкина, посвященному итальянскому футуризму из коллекции Джанни Маттиоли.

Если в Москве показывают ранние работы футуристов, то в Екатеринбурге представили работы людей, точкой отсчета для которых стала "Последняя выставка футуристов "0,10" в декабре 1915 года. Если основой сюжета московской выставки стал "спор" итальянских футуристов с французскими постимпрессионистами и кубистами, то выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" показывает этапы становления отечественного супрематизма, становление которого проходило в соперничестве с футуризмом и конструктивизмом.

Впрочем, история создания новаторской школы авангардного искусства, представленная на выставке в Екатеринбурге, начинается много позже "Последней выставки футуристов "0,10"". Три части выставки рассказывают о трех периодах кристаллизации идей и формирования вокруг Казимира Малевича круга единомышленников - Утвердителей нового искусства ("Уновис"). Первый этап связан с приездом в Витебск Малевича и основанием "Уновиса" в 1919-1921 годах. Второй разворачивается в послевоенном Петрограде, где создается в 1922 году легендарный Государственный институт художественной культуры (Гинхук) и где Малевич разрабатывает обширную исследовательскую программу. Третий начинается с закрытия Гинхука в 1926 году и постепенного нарастания борьбы с "формализмом".

Название выставки взято у Малевича: "Мир как беспредметность" - это часть названия его трактата, в 1922 году подводившего итоги эволюции идей художника. 84 произведения привезли из крупнейших собраний русского авангарда. Среди авторов, представленных на выставке, - Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис… Для проекта в Екатеринбурге дали свои работы Русский музей, Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Национальный художественный музее Республики Беларусь, музеи Вятки, Краснодара, Томска, Ярославля, Витебска, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Также работы предоставили Sepherot Foundation (Liechtenstein), фонд U-ART, коллекционеры Роман Бабичев, Елена Курченко, Владимир Царенков.

Драматичная история Витебской школы, Уновиса и Гинхука увидена через призму отношений учеников Малевича со своим учителем, дружеских связей, споров, учебы друг у друга. Выдержки, цитаты из дневников одного из самых юных учеников Малевича Льва Юдина, опубликованные в 2017 году Ириной Карасик, стали тем комментарием к экспозиции, который придает ей очень личное, страстное измерение.