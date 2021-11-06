РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности

РФ требует от США компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

По его словам, речь, возможно, идёт о сотнях тысяч долларов.

"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", - приводит РИА Новости слова дипломата, сказанные в ходе интервью каналу RTVI.

Были конфискованы шесть объектов. "Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов", - подчеркнул Кошелев.

Российское посольство 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение объектов для их инвентаризации и осмотра, но постоянно получало отказы.

Кошелев также отметил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и в том случае, если случится авария и пострадает здание или соседние постройки, претензии предъявят российской стороне.

"Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", - подытожил дипломат, добавив, что этот вопрос является для России самым острым раздражителем в отношениях, которые и так "характеризуются такими словами, как глубокий кризис".

Напомним, в конце 2016 года администрация Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций. Среди прочего, был закрыт доступ к двум жилым комплексам, относящимся к российской дипломатической собственности.