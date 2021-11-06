Россияне рассказали, сколько планируют потратить в "черную пятницу"

В этом году россияне планируют потратить в "черную пятницу" на треть больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании портала SuperJob.

"Черная пятница" - главная распродажа года, которая проходит 26 ноября и в последние годы очень популярна в России. Участвовать в акции собираются 12% опрошенных. При этом больше доверия к распродаже у молодых россиян - до 24 лет, а 65% респондентов не верят в "черную пятницу", считая ее обманом.

Те, кто планируют участвовать в распродаже, собираются потратить в среднем 18,5 тысячи рублей. Это на треть больше средней суммы прошлого года, которая составила 13,8 тысячи. Чаще всего участники распродажи будут покупать одежду (26%), а также электронику и бытовую технику (21%).

По 5% сказали, что собираются купить обувь или товары для дома. Менее 5% планируют приобрести продукты, косметику или товары для детей. Как отмечает ТАСС со ссылкой на исследование, также россияне во время "черной пятницы" хотят купить инструменты для ремонта, книги, авиабилеты и онлайн-курсы.