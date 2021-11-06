Российские производители за секунды заработали миллионы юаней на онлайн-распродаже в Китае

В общей сложности в акции приняли участие компании из более чем 15 стран. Россия была представлена производителями конфет "Крокант" и мороженого "Айсберри". За секунды конфет было продано почти на четыре млн юаней, это примерно 625 тысяч долларов США, мороженого - на 600 тысяч юаней. Впрочем, по словам устроителей, основная цель акции - не просто оперативно распродать большой объем товара, а повысить узнаваемость зарубежного бренда на китайском рынке, что в будущем сулит более активное развитие сбыта.

В преддверии акции торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил высокую перспективность китайского онлайн-ритейла для российских производителей: "Онлайн-торговля приносит хороший результат. Сегодня ее объем в Китае - порядка 1,5 триллиона долларов, место есть для всех. К тому же, онлайн несколько проще зарегистрировать иностранный продукт, что необходимо для продвижения новых брендов".

Сектор онлайн-розницы стал одним из немногих, выигравших от пандемии COVID-19. Введенные с распространением заболевания ограничения мобильности, карантинные меры и повышенные санитарные требования привели к тому, что жители Китая стали все больше закупаться онлайн. Так, если в минувшем году на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации розничные продажи по Китаю в целом сократились на 3,9 процента, то объем онлайн-розницы вырос на 14,8 процента. По итогам минувшего года онлайн-ритейл обеспечил 24,9 процента от общего объема розницы по стране.

По итогам трех кварталов нынешнего года розничные онлайн-продажи товаров в КНР показали еще более высокие темпы развития, увеличившись на 15,2 процента в годовом исчислении и достигнув отметки в 7,5 триллиона юаней, это около 1,2 триллиона долларов.

Дальше - больше: принятый в октябре центральными властями план развития электронной коммерции на XIV пятилетку (2021-2025 гг.) предполагает, что объем розничной торговли онлайн в КНР достигнет 17 триллионов юаней или 2,7 триллиона долларов к 2025 году. Потенциал роста есть. Сегодня онлайн-шоппингом в КНР занимаются 812 миллионов абонентов "всемирной паутины", и эта цифра постоянно увеличивается.

Однако такой огромный потенциал не означает, что китайский рынок онлайн-ритейла можно покорить без особых усилий - необходима адаптация продукта, серьезная работа по его продвижению. Российский торгпред отметил: "Безусловно, китайский рынок непрост и конкурентен. У китайского потребителя есть огромный выбор, и выход на этот рынок сопряжен со значительной подготовительной работой. Однако овчинка стоит выделки: даже отдельные, узкие, ниши на китайском рынке в абсолютном измерении велики".

Наращивание российского присутствия в китайском онлайн-ритейле позволит сократить огромный дисбаланс в двусторонней электронной торговле. "По статистике, примерно 90 процентов заказов и примерно 60 процентов от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2 процента на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - рассказал на предыдущей импортной ЭКСПО посол России в КНР Андрей Денисов.