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06.11.2021 11:22
Рубрика: Экономика

С нового года цены на сигареты вырастут

Текст: Татьяна Карабут
В 2022 году средняя цена за пачку сигарет составит около 145-150 рублей, то есть повышение в сравнении с ценами этого года составит порядка 5-10 рублей за пачку, подсчитал для "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены вырастут из-за повышения акцизов с 1 января 2022 года (на 4%) и, соответственно, минимальной розничной цены. Минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком. Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Если в 2021 году минимальная цена составляла 108 рублей, в следующем году она увеличится до 112 рублей, подсчитывает Шапкин.

Фото: iStock
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Помимо акцизов, на стоимость сигарет может повлиять также введение лицензирования производства и оптовой торговли сигаретами. Разработанный Минфином законопроект о госрегулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства (который как раз подразумевает введение лицензирования), по планам разработчика, должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Законопроект также вводит обязанность производителей и оптовиков предоставлять информацию в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Таким образом, в цену сигарет будут заложены расходы на получение лицензии. Но вряд ли она будет стоить значительных средств, поэтому на цене пачке сигарет лицензирование почти не скажется, считает Шапкин.

"Однако с введением регулирования отрасли доля нелегальных сигарет снизится. Значит, не будет демпинга. И цены подтянутся к стоимости легальных сигарет", - считает эксперт.

По его оценке, сейчас, например, в Ростовской области доля нелегальных сигарет составляет около 50%. А в среднем по стране эта доля составляет 13%. Как ранее оценивал глава Минпромторга Денис Мантуров, потери бюджета России от недополученных табачных акцизов составляют около 100 млрд рублей в год.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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