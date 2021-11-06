Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам свергнуть власть насильственным путем. Об этом сообщили в службе госбезопасности республики.

По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в том числе парламента, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к тюрьме.

Организаторы митинга также рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции. Оппозиционеры анонсировали с 6 ноября проведение акций протеста перед Руставской тюрьмой, где находится Саакашвили. Они хотят выдвинуть требования о его госпитализации в гражданскую клинику.

"Служба государственной безопасности в соответствии с законом примет меры по предотвращению и сдерживанию преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности", - приводит РИА Новости заявление силовиков.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после незаконного пересечения границы. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета.