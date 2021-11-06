Новости

Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино 15:52
Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии 15:44
Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал 15:28
Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома 15:25
В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде 15:13
В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве 15:07
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников 14:07
Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине 14:07
Новый директор МХАТа объяснил решение отменить спектакль с Бузовой 14:02
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море 13:53
Мезенцев заявил, что разговор о выходе на единую валюту пока не идет 13:53
Ученые объяснили, откуда у переболевших коронавирусом "туман в голове" 13:40
Мария Захарова раскритиковала избиение мигрантов на границах ЕС 13:32
WSJ: 360 миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей 12:59
Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину 12:43
Титов избран в состав исполкома Международной федерации гимнастики 12:21
В США полицейские "подожгли" местного жителя электрошокером 12:18
Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер 11:52
На Украине опасаются веерного отключения электричества 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 15:44
Рубрика: В мире

Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии

Текст: Александр Саможнев

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам свергнуть власть насильственным путем. Об этом сообщили в службе госбезопасности республики.

Фото: Vano SHLAMOV / AFP
Премьер-министр Грузии: Досрочное освобождение Саакашвили исключено

По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в том числе парламента, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к тюрьме.

Организаторы митинга также рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции. Оппозиционеры анонсировали с 6 ноября проведение акций протеста перед Руставской тюрьмой, где находится Саакашвили. Они хотят выдвинуть требования о его госпитализации в гражданскую клинику.

"Служба государственной безопасности в соответствии с законом примет меры по предотвращению и сдерживанию преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности", - приводит РИА Новости заявление силовиков.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после незаконного пересечения границы. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета.

В мире экс-СССР Грузия

Главное сегодня

В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов