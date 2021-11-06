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06.11.2021 22:58
Рубрика: Общество

Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

Текст: Нина Егоршева
Фото: Алессандро Рота \ РИА Новости Фото: Алессандро Рота \ РИА Новости
Фото: Алессандро Рота \ РИА Новости

Издание India Times опубликовало список городов, которые могут уйти под воду уже к 2030 году. Вывод сделан на основе данных организации Climate Central, которая занимается изучением климата. Авторы статьи подчеркивают, что все эти города находятся рядом с крупными водоемами.

Фото: Пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника
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Так, одним из первых под водой рискует оказаться Амстердам, который может стать жертвой глобального потепления и повышения уровня моря. Следом уйдет под воду иракский порт Басра. Он находится на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Город стоит на болоте, которое к концу этого десятилетия может наполниться водой.

Рискует пострадать и Новый Орлеан в США. Этот город уже имеет развитую систему дамб. Однако она может не справиться со слишком большим количеством воды. Затопление грозит расположенной на 118 островах Адриатического моря Венеции, которая каждый год погружается в воду на два миллиметра.

Также может утонуть восточная часть вьетнамского города Хошимина, расположенная рядом с рекой Меконг. Даже если город не весь погрузится под воду, местные жители могут столкнуться с постоянными наводнениями. В том же списке и индийский город Калькутта.

Ранее члены межправительственной группы экспертов, представившие первый том Шестого оценочного доклада о глобальном изменении климата, пришли к выводу, что экстремальные природные явления, такие как жара и длительное отсутствие осадков в этом году, возникают из-за роста температуры на планете. Следствием этого становятся уменьшение ледяного покрова в Арктике и подъем уровня мирового океана. Для России это еще чревато неизбежной деградацией вечной мерзлоты.

Общество Экология

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