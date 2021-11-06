СМИ: При взрыве в Сьерра-Леоне погибнуть более ста человек

В пятницу в столице Сьерра-Леоне после столкновения с грузовиком взорвался бензовоз, что привело к многочисленным жертвам.

"Видео и фотоматериалы, распространяемые в социальных сетях, ужасают. Ходят слухи, что погибло более 100 человек", - цитирует портал finance.yahoo.com сообщение мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр в Facebook.

По ее словам, обгоревшие тела лежали на улицах города, огонь полыхал в магазинах и домах поблизости. В основном погибли люди, которые пытались собирать топливо из взорвавшегося автомобиля.

Полиция находится на месте происшествия для оказания помощи сотрудникам службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Размер материального ущерба пока неизвестен.