Солист The Hatters рассказал "РГ" о новом альбоме и видео

Ролик был снят в белые ночи, еще до нынешних коронавирусных ограничений. А ради него "Шляпники" прогулялись по улицам и каналам родного Санкт-Петербурга. Прыгали в воду. И вспомнили один из своих недавних концертов.

"Давай" - это снова задор, бесшабашность, танцы и почти цыганская страсть. Сам Юрий Музыченко снимался в клипе вскоре после перелома ноги и поэтому ходил по совету врачей с палочкой, а съемочная группа и артисты лазили по крышам, и устроили небольшую экскурсию по ночному городу.

Несмотря на название, все песни на альбоме, который группа выпустит к своему пятилетию, все песни на нем новые. А его "вывеска" и обложка - это ирония и оммаж 80-90-м годам, точнее - сборникам типа Romantic Collection тех лет. Музыканты даже решили выбрать максимально яркие и китчевые образы, как было приято для дисков этой серии конца ХХ века.

Хотя и впечатления от приключенческо-авантюрных и романтичных фильмов "Пираты Карибского моря", возможно, тоже повлияли.

Юрий Музыченко рассказал о Golden Hits и более подробно:

- В этот раз нашей целью был не только поиск нового звучания, но и поиск нового процесса создания музыки. Поэтому работа над новым материалом шла в загородной студии продюсера Дениса Колесникова (он также работал с L'One, Филиппом Киркоровым, группами "Хлеб", Little Big и многими другими). И так как раньше подобного опыта у нас не было, то перед началом записи существовала легкая ревность, что кто-то будет указывать нам, как сделать лучше. Но после первого рабочего дня все сомнения отпали: мы так же, как и всегда, сидели за инструментами и сочиняли наши песни, а в процессе Денис предлагал небольшие изменения, которые могли изменить композицию до неузнаваемости.

Альбом создавался в общей сложности месяц, и запись проходила как днём, так и ночью. Цель студийной работы была в поиске нового жанра, в котором гармонично бы смотрелись скрипка и аккордеон. Мы могли часами искать звук бочки и переписывать песню с нуля, пока все в студии хором не скажут "Да! Это оно!"

Но и не только этим запись альбома Golden Hits отличалась от прежних студийных сессий "Шляпников".

"Если раньше наши песни были украшены оркестровыми аранжировками и большим количеством мелодий, то в этот раз мы максимально вычищали каждую партию от лишних звуков и оставляли только самое главное. И теперь если в песне вступает инструмент, то мы делаем на нем акцент. Мы упрощали композицию, мелодии и разгружали звучание, оставляя только самое необходимое, чтобы песни были понятны и близки каждому. - Продолжил музыкант. - Мы не боялись искать новые формы и старались нарочито отойти от прежнего звучания, чтобы альбом действительно был НОВЫМ, а не повторением предыдущих удачных песен".

Кстати

В итоге в новом альбоме "Шляпники" отдали должное французской электронике, фанку и техно. И если прежде они использовали устоявшиеся русские образы (как и в музыке, так и в текстах), то теперь копнули глубже "рашн стайла" .

"Мы поставили рамки: если делаем танцевальный трек, то нужно максимально сосредоточиться на пульсации, которая не даст расслабиться даже на секунду. Если лирический, то, наоборот, погружали слушателя в атмосферу и не перебивали настрой лишними мелодиями и ритмами. При этом в альбоме нет ни одной негативной и депрессивной песни. Текст, музыка и пульсация должна заставлять слушателя двигаться вперёд". - Уточнил Юрий Музыченко.

Что ж, все так оно и есть.

Остается дождаться релиза, который назначен на 3 декабря.

Между прочим

Песни из диска Golden Hits можно будет услышать на концерте в честь пятилетия The Hatters 10 декабря в московском зале Music Media Dome.