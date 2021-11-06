Законопроект Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год в сумме 145 929 476,54 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 146 692 924,97 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 154 050 358,44 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2022 год в сумме 151 745 704,01 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 148 008 644,45 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 683 340,11 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 154 050 358,44 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 540 583,39 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2022 год в сумме 5 816 227,47 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 315 719,48 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1. Утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, определяемые в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом и тридцать девятом статьи 50 и абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации), поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет, на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение доходов краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение доходов краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2022 год в сумме 69 409 858,10 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 67 060 066,56 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 69 548 693,33 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 1 299 077,25 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 316 105,75 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 317 799,39 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на 2022 год в сумме 265 454,00 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2022 год в сумме 12 479 607,04 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 814 758,90 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 211 551,87 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2022 год в сумме 12 478 648,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 813 800,66 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 210 593,63 тыс. рублей;

2) осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2022 год в сумме 958,24 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 958,24 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 958,24 тыс. рублей.

8. Утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 2022 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2022 год в сумме 14 002 049,82 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 898 401,01 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 205 237,46 тыс. рублей.

10. Установить, что в приоритетном порядке обеспечивается погашение долговых обязательств Ставропольского края и осуществление расходов краевого бюджета, направленных на:

1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края;

2) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями Ставропольского края, а также оплату услуг по перечислению выплат персоналу;

3) уплату налогов, сборов и иных платежей;

4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;

5) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;

7) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по организации питания для государственных учреждений Ставропольского края в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;

8) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, а также оплату услуг по перечислению денежных средств физическим лицам;

9) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации;

10) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме:

а) дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

б) субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в) субсидий, предоставляемых в целях реализации региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

г) субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края и проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;

11) обслуживание государственного долга Ставропольского края;

12) предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части;

13) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и автономным учреждениям Ставропольского края, предоставляемых на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

14) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Ставропольского края;

15) реализацию региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

16) исполнение иных расходных обязательств Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета.

Очередность финансирования приоритетных расходов краевого бюджета, а также расходов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

11. Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспечить направление средств краевого бюджета на финансовое обеспечение расходов, указанных в части 10 настоящей статьи, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Особенности исполнения краевого бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 23 524,19 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 23 524,19 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 23 524,19 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций), по решению Губернатора Ставропольского края;

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов государственным органам Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

5) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

2. Средства краевого бюджета на 2022 год в объеме 498 599,27 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 194 651,14 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 1 830 308,14 тыс. рублей, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, направляются на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для сохранения достигнутых соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что в 2022 году уменьшение объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств краевого бюджета на софинансирование с федеральным бюджетом в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным бюджетом, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается, за исключением направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов, а также на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом.

4. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, организация и проведение которой осуществляются автономным учреждением Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства", подлежат в 2022 году зачислению в краевой бюджет.

5. Использование в ходе исполнения краевого бюджета экономии средств краевого бюджета, сложившейся по итогам определения получателями средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), без внесения изменений в настоящий Закон не допускается, за исключением экономии средств дорожного фонда Ставропольского края.

6. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2785-р, осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

7. Правительству Ставропольского края направить в установленном порядке средства краевого бюджета на предоставление:

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2022 году в сумме 103 369,47 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 154 462,87 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 115 195,99 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2022 году в сумме 24 035,00 тыс. рублей;

3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2024 году в сумме 16 890,51 тыс. рублей;

4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2022 году в сумме 137 911,71 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 137 911,71 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 137 911,71 тыс. рублей;

5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края" в 2022 году в сумме 32 815,79 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей;

6) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае" в 2022 году в сумме 7 750,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 7 750,00 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 7 750,00 тыс. рублей;

7) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске" в 2022 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей;

8) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2022 году в сумме 1 621 790,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 400 000,00 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2 700 000,00 тыс. рублей;

9) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2022 году в сумме 5 136,80 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5 136,80 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 5 136,80 тыс. рублей;

10) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" в 2022 году в сумме 15 119,86 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 15 119,86 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 5 159,14 тыс. рублей;

11) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2022 году в сумме 37 767,78 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 37 767,78 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 37 767,78 тыс. рублей.

8. Установить, что средства от возврата займов, предоставленных некоммерческой организацией микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 мая 2018 г. № 197-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2018 году из бюджета Ставропольского края некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края" и от 22 апреля 2020 г. № 194-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2020 году из бюджета Ставропольского края некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края", подлежат использованию в соответствии с уставной деятельностью некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае".

9. Установить, что Правительство Ставропольского края в установленном порядке вправе предоставлять за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края субсидии государственным унитарным предприятиям Ставропольского края в целях финансового обеспечения осуществления (возмещения) затрат (капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края) в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и (или) иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, а также в рамках реализации мероприятий по профилактике, предотвращению и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края в период режима повышенной готовности.

10. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2022 года.

Установить, что остатки субсидий, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), а также государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, государственными автономными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, подлежат перечислению государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, государственными автономными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края в доход краевого бюджета в срок до 15 марта 2022 года в случае отсутствия подтвержденной потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа) Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, принятым в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

11. Установить, что остатки субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое обеспечение затрат иных некоммерческих организаций в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат перечислению данными лицами в доход краевого бюджета в срок до 15 марта 2022 года при отсутствии подтвержденной потребности в направлении таких остатков на те же цели в соответствии с решением органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставившего такие субсидии, принятым в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

12. Установить, что остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2022 года (за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, местным бюджетам на те же цели при наличии потребности в указанных средствах после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

13. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета, по которым требуется утверждение порядка (правил) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, а также принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края или решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета после утверждения порядка (правил) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, а также после принятия решения о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края или решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края.

14. Установить, что в 2022 году министерство финансов Ставропольского края осуществляет казначейское сопровождение следующих средств краевого бюджета, получаемых на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров):

1) субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов";

2) субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края";

3) субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае";

4) субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске";

5) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму от 50 000,00 тыс. рублей до 200 000,00 тыс. рублей;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым государственными бюджетными (автономными) учреждениями Ставропольского края на сумму от 50 000,00 тыс. рублей до 200 000,00 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 74 908 730,76 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 71 582 425,86 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 67 493 625,41 тыс. рублей, в том числе:

1) субвенция федеральному бюджету в 2022 году в сумме 3 210,30 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 500,00 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2 500,00 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году в объеме 23 936,67 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 24 281,67 тыс. рублей и в 2024 году в объеме 24 281,67 тыс. рублей;

3) иной межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей;

4) межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2022 год в сумме 74 848 279,54 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 71 522 339,94 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 67 433 539,49 тыс. рублей.

2. Установить, что предоставление субвенции федеральному бюджету осуществляется на выполнение части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края.

3. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

4. Установить, что предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края осуществляется на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям ежемесячно в размере одной двенадцатой от суммы, указанной в пункте 3 части 1 настоящей статьи, в срок не позднее 15 числа текущего календарного месяца. Если указанный последний день срока перечисления иного межбюджетного трансферта приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока перечисления иного межбюджетного трансферта считается следующий за ним рабочий день.

5. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2022 год - 1,939, на 2023 год - 1,775 и на 2024 год - 1,654.

8. Утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам местного значения, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам местного значения, на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам, на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

11. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам, на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

12. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 19 - 24, 27 и 28 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

13. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств краевого бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по следующим межбюджетным трансфертам:

1) субвенции, выделяемые местным бюджетам;

2) субсидии на реализацию инициативных проектов;

3) субсидии на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

4) субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований Ставропольского края;

5) субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию);

6) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края;

7) субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края;

8) субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

9) субсидии на обеспечение деятельности детских технопарков "Кванториум";

10) иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края.

14. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 13 настоящей статьи, и межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Ставропольского края, осуществляется в соответствии с порядком исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Ставропольского края.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ставропольского края и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Ставропольского края

Установить в 2022 году:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, в сумме 6 830,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 4 809,00 рубля за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следующих возрастных категорий:

а) до 3 лет - 7 681,00 рубля;

б) от 3 до 7 лет - 8 419,00 рубля;

в) от 7 до 18 лет - 9 676,00 рубля;

4) размер пособия на ребенка в сумме 439,00 рубля;

5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", - 1,04;

6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", - 1,04;

7) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, установленной Законом Ставропольского края "О ветеранах труда Ставропольского края", - 1,04;

8) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", - 1,04;

9) размер индексации ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", - 1,04;

10) размер индексации ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,04;

11) размер индексации ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,04;

12) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установленных Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", - 1,04;

13) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и тренеров, установленного Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 1,04;

14) размер индексации компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, установленной Законом Ставропольского края "Об образовании", - 1,04.

Статья 9. Долговая политика и государственный долг Ставропольского края

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на:

1) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 37 663 001,49 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 420 000,00 тыс. рублей;

2) 1 января 2024 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 38 558 720,97 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 рубля;

3) 1 января 2025 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 38 558 720,97 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 рубля.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону.

В 2022 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 36 001 481,65 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 17 000 000,00 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2022 году в сумме 1 088 746,09 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 977 305,28 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 1 046 721,64 тыс. рублей, в том числе на:

1) уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2022 году в сумме 13 302,94 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 12 516,48 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 11 728,06 тыс. рублей;

2) уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному краевому бюджету из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2022 году в сумме 4 728,77 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 478,77 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 4 228,14 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ставропольского края в 2023 году в сумме 420 000,00 тыс. рублей.

Статья 10. Лимит инвестиционных налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2022 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей.

Статья 11. Бюджетное кредитование и реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем в 2022 году

1. Правительство Ставропольского края в 2022 году вправе предоставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных средств и расходов на поддержку организаций производственной сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выдача бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных образований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых льгот, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и средств, поступивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее - временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2022 года, в сумме 0,00 рубля.

3. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. Бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть продлен на период, не выходящий за пределы 2022 года.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при покрытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края при соблюдении ими следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования расходов местного бюджета показателям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (за исключением изменений бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период источников погашения бюджетного кредита и средств на обслуживание муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальными образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, устанавливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае если предоставленные муниципальным образованиям Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюджетам из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местные бюджеты.

8. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Ставропольского края бюджетных кредитов устанавливается Правительством Ставропольского края.

9. Правительство Ставропольского края в 2022 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем по бюджетным кредитам на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50 000,00 тыс. рублей.

10. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты процентов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации.

11. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образованиями Ставропольского края суммы основного долга, процентов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленные на дату заключения соглашений о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







